Cette saison, les playoffs n’avaient pas encore répondu à la promesse de spectacle tant promise par la Fédération au moment de coucher sur papier la réforme de la compétition.

Les duels entre Anderlecht et Bruges (1-0) et le Standard et Anderlecht (2-1) avaient laissé une bonne impression mais ce sommet dominical entre le Club et les Rouches (4-4) restera comme LE match de ces playoffs. Il n’a manqué aucun ingrédient pour régaler le supporter : du spectacle, de l’indécision, des buts de qualité et une ambiance électrique. "Nous avons vu deux super équipes. Bruges était meilleur en première période et nous sommes restés calmes en deuxième mi-temps, avec un pressing plus haut. Cette équipe a montré qu’elle avait un grand cœur", témoigne Ricardo Sa Pinto.

Paradoxalement, personne n’avait le sourire en quittant le vestiaire. Les Brugeois regrettaient ce dernier but encaissé qui les privait d’une avance quasiment suffisante pour la première place, et les Liégeois étaient conscients d’avoir loupé leur entame de match, sans quoi ils auraient pu espérer briser l’incroyable série de 47 matches sans défaite du Club devant ses supporters. "Mais une équipe normale ne met pas quatre buts à Bruges", sourit le coach principautaire.

Le Standard a quand même confirmé qu’il n’avait pas l’intention de se relâcher, malgré l’assurance de disputer la prochaine Coupe d’Europe, et peut désormais clairement ambitionner la deuxième place du classement général, même si les joueurs préfèrent éviter de se mettre une quelconque pression. "Nous prenons match par match" est visiblement l’élément de langage qu’ils doivent tous placer dans leurs interviews. Mehdi Carcela s’est quand même risqué à dire qu’il préférait disputer la Ligue des Champions que l’Europa League. Cela semble évident, mais cela trahit l’ambition qu’entretient ce groupe, sans pour autant trop vouloir l’afficher en public.