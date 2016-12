Suivez la rencontre en LIVE!

Les compos probables:

Saint-Trond: Pirard, Bagayoko, Kotysch, Djené, Cuevas, Fernandes, Gerkens, De Petter, Peeters, Boli, Proschwitz.

Standard: Hubert, Fai, Scholz, Laifis, Fiore, Enoh, Trebel, Belfodil, Raman, Edmilson, Sa.

Jankovic: "On n’est pas loin de la stabilité"

La semaine dernière, le Standard a loupé le coche en concédant deux points face à Lokeren. Une mauvaise opération, d’autant que les Liégeois ne peuvent pratiquement plus se permettre le moindre faux-pas. "J’ai été obligé de digérer ce match car je ne peux pas perdre trop de temps avec les rencontres qui sont terminées. Il faut se dire que nous sommes dans une spirale sans défaite (NdlR : depuis le 20 novembre) qui est plutôt positive. Nous restons au contact du peloton de tête et ça, c’est bien le plus important", dit le coach. "Je trouve que de manière générale, nous sommes bien pour le moment et les joueurs le comprennent. Nous ne sommes pas loin de la stabilité d’une équipe qui va enchaîner les victoires."

Pour cela , il faudra corriger quelques petits points faibles. "À Genk, il y avait moyen de planter un troisième but, tout comme contre Lokeren où nous avons eu plusieurs opportunités. Lorsque nous parviendrons à tuer le match, nous ne commencerons pas à reculer, notre intention sera de planter un but supplémentaire. Il faudra aussi tenter de garder le zéro car nous restons sur neuf sorties avec chaque fois au moins un but encaissé… alors que nous n’offrons pas beaucoup d’occasions à l’adversaire."