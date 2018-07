Voici les réactions d'après-match recueillies au micro de nos confrères de Proximus 11.









Jean-Luc Dompé: " C'est dommage, nous avons mal commencé le match car on a subi! Ensuite on a tout de même eu plusieurs occasions franches. Personnellement je reviens de loin après avoir fait un an sans jouer. Il nous manque encore des automatismes je pense mais d'ici deux ou trois matchs ça devrait être parfait!"





Renaud Emond: " Encaisser juste avant la mi-temps àa ne doit pas arriver. En seconde période on a mal repris mais après on a fait de bonnes choses. Pour le deuxième but nous étions tous déconcentrés car ils ont joué vite et ça ne peut plus arriver non plus. Maintenant je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à ressortir de cette rencontre. Pour mon but c'est vraiment un magnifique assist de Samuel Bastien, je suis vraiment content pour lui, il vient d'arriver et hop déjà un premier assist à Sclessin."





Samuel Bastien: " Faire un assist devant ses nouveaux supporters, c'est bien! Maintenant la saison elle est encore longue et il va encore falloir continuer à bosser comme ça. Je n'ai jamais connu une ambiance comme celle de ce soir depuis que je joue c'est pourquoi je tiens vraiment à remercier tous les supporters qui nous ont encouragé de la première à la dernière minute aujourd'hui. On doit encore travailler les automatismes mais le principal est vraiment de débuter cette saison par une victoire. Maintenant je dois confirmer et faire la meilleure saison possible pour aider l'équipe."





Yves Vanderaeghe: " J'avais le sentiment qu'Esiti touchait la balle sur le penalty sifflé, mais je n'ai pas vu les images! Qu'est-ce que je dois dire contre l'arbitrage? Tout le monde fait ses meilleurs performances, et fait parfois des erreurs, je n'ai rien à dire contre cela"





Michel Preud'Homme: " Ce qu'il faut retenir de ce match c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a plié et toutes les deux équipes ont pratiqué un pressing haut. Par cette chaleur je tire mon coup de chapeau aux deux équipes. Je pense qu'au nombre d'occasions nous méritons notre victoire. Nous avons eu des moments difficiles et les supporters étaient là quand il le fallait. Ils ont répondu à mon appel. Nous avons toutefois trop souvent laissé des joueurs de Gand trop libres. L'année passé le Standard a eu des lacunes et il faut remédier à ça en mettant en place des schémas tactiques défensifs pour combler les lacunes de la saison dernière."