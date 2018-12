Étincelants face à Séville en Europa League, les Standardmen ont sombré collectivement sur la pelouse de Bruges trois jours plus tard.

À quelques heures d’affronter Saint-Trond sur sa surface artificielle, les Liégeois ont-ils retenu les leçons du déplacement en Venise du Nord ?

"On n’a pas abordé le match comme il le fallait", reconnaît Samuel Bastien. "C’est une question de concentration. Ce n’est pas qu’on est davantage concentré à domicile qu’à l’extérieur mais il faut que chacun respecte la tâche qui lui est assignée."

D’un point de vue personnel, Samuel Bastien retrouve ses sensations. "Je me sens de mieux en mieux après ma blessure, j’espère continuer à être le plus performant possible pour aider l’équipe."