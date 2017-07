Alexander Scholz est le joueur qui a été le plus utilisé par Sa Pinto durant la préparation.

Neuf matches, deux partages, six victoires et une seule défaite. 27 buts inscrits, 7 buts concédés. À moins d’une semaine de la reprise du championnat, contre Malines, l’heure est au bilan de la préparation au Standard. Si Ricardo Sa Pinto assure que ses choix ne sont pas encore définitifs, le coach portugais a tout de même donné des indications dans ses compos, ses remplacements et ses commentaires d’après-match.

Que ce soit au niveau de son onze de base, des joueurs les plus efficaces, de ceux qui risquent de sauter du noyau ou du capitaine. À la lecture des chiffres, on constate par exemple que, même s’il a perdu son brassard, Scholz reste un pion incontournable puisqu’il a été le joueur le plus utilisé par le coach portugais.

Les mal lotis: Raman sur le départ

Depuis son arrivée, Ricardo Sa Pinto a utilisé 30 joueurs. Mais il veut travailler avec 25 joueurs. Andrade a quitté le club, Cavagnera est retourné en U2 1. "On est encore trop nombreux. Je vais devoir faire des choix pour réduire le noyau" , avait dit le coach à la fin du stage au Touquet. Pour le match contre Metz, plusieurs joueurs peu (ou de moins en moins) utilisés durant la préparation n’étaient pas repris : Raman, Luyindama, Luchkevych, Déom, Mmaee et Bodart.

Sa Pinto a dit que ce n’était pas un choix définitif, mais ces joueurs sont clairement les moins bien placés dans sa hiérarchie actuelle… alors qu’il espère encore des arrivées. Si certains jeunes, on pense aussi à Cavagnera, feront des allers-retours entre les Espoirs et le noyau A, d’autres comme Raman pourraient être tentés de partir. Parmi les équipes intéressées par Benito, on pointera Zulte Waregem.

(...)

