Mardi soir, Alexander Scholz a porté, pour la troisième fois depuis son arrivée en bord de Meuse, le brassard de capitaine. Deuxième dans la hiérarchie jusqu’alors, le défenseur danois a été promu par Aleksandar Jankovic, visiblement sous le charme de son influence sur le terrain et dans le vestiaire. Et il est vrai qu’il semble taillé pour ce rôle, malgré ses vingt-quatre ans.

Leader sur le terrain

Depuis son arrivée, Alexander Scholz n’a jamais été contesté. Au cœur de la défense, il s’est rapidement imposé comme le patron de cette formation, quel que soit le joueur qui était positionné à ses côtés. Il a joué un rôle prépondérant dans des succès importants depuis l’entame de la saison, comme au Panathinaikos ou contre Zulte Waregem. Il a également le don de rendre meilleurs tous ceux qui évoluent dans sa zone, parfois même un petit peu trop tant il est disposé à se mettre (trop) en danger pour gommer l’erreur d’un partenaire. Il ne faut donc pas chercher plus loin les raisons de l’adaptation particulièrement rapide de Konstantinos Laifis, qui a trouvé, en Alexander Scholz, un vrai patron.

Il a également développé son sens du sacrifice. Cette saison, il a déjà été plusieurs fois handicapé par une blessure au pied mais il ne s’en est jamais servi comme excuse. Face à l’Ajax, la douleur était particulièrement présente mais il a tenu à s’aligner, signant, au passage, une excellente performance… alors qu’il avait du mal à se retourner.

Leader dans le vestiaire

Le 23 décembre dernier, Alexander Scholz avait invité quelques équipiers à passer la soirée chez lui. Eyong Enoh, Konstantinos Laifis, Milos Kosanovic, Darwin Andrade et Collins Fai avaient fait le déplacement pour être proche d’un joueur particulièrement populaire dans le vestiaire. Le Danois est décrit comme quelqu’un de dur mais correct, c’est-à-dire qu’il veut tout le temps gagner et ne permet pas le moindre relâchement, tout en tenant compte des sentiments de ses équipiers. Il ne représente aucunement l’archétype du footballeur égoïste et égocentré.

