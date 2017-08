C’est un sentiment relevé dans les rues de la Cité ardente, et bien au-delà. Une forme d’excitation à l’idée de retrouver Sclessin et ses plus folles soirées. Une envie d’effacer les déceptions et défaites relevées ces derniers mois. Oui, les supporters du Standard ont retrouvé tout leur optimisme en ce début de campagne et sont prêts à redorer un blason quelque peu abîmé. "Il se passe quelque chose", confirme Jean-Luc Gillis, président du plus important club de fans liégeois du royaume. "Personnellement, j’ai l’impression que le groupe est animé par une autre mentalité. Ricardo Sa Pinto ne se laissera pas marcher sur les pieds comme Aleksandar Jankovic. Il peut être l’homme de la situation s’il parvient à transmettre sa grinta au vestiaire."

Les fervents principautaires ne semblent pas rancuniers. Après une dernière campagne catastrophique, pour ne pas dire davantage, ils sont prêts à mettre leur rancœur de côté pour, de nouveau, encourager d’une seule voix leurs couleurs. "Les grandes soirées de Sclessin nous manquent. Les supporters m’envoient régulièrement des vidéos du stade en folie, accompagnées d’un simple commentaire ‘Vivement que l’on revive ça’. On ressent une vraie nostalgie", commente Magali Pignolet, secrétaire de la Famille des Rouches.

(...)