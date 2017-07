L'arrière gauche est de retour au Standard... et pourquoi pas bientôt en équipe nationale.

En revenant au Standard, Sébastien Pocognoli a également une pensée pour les Diables. "Cela n’a pas dicté mon choix, mais je pars du principe que si je preste bien et qu’il y a un manque sur le flanc gauche en équipe nationale, je peux être repris." Pour le moment, Pocognoli ne revendique rien. "Si j’ai encore le niveau et que tout se passe bien, alors il sera temps de revendiquer quelque chose. Le fait que Martinez suive la Pro League est une bonne chose. Je sais qu’il me suivait lorsque j’étais à Brighton, on en avait parlé lorsqu’il m’a rappelé en octobre dernier."





"M’investir à fond pour ce club que j’aime"

Sébastien Pocognoli évoque son avenir : "On ne sait jamais, mais si je dois encore jouer six ans ici…"

Parti en janvier 2013 à Hanovre, Sébastien Pocognoli a réalisé son rêve en disputant la Bundesliga avant de découvrir le meilleur championnat au monde : la Premier League. "J’y ai appris sportivement et humainement. Que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, j’ai côtoyé les plus grands joueurs. C’est un plus pour mon expérience."

Une expérience qui, malgré quelques coups bas, aura été positive pour Poco. "Je n’ai pas pour habitude de vivre avec des regrets. J’aurais peut-être pu jouer davantage mais je ne vis pas dans le passé. Je suis déjà assez fier d’avoir joué la moitié de ma carrière à l’étranger et, aujourd’hui, je me sens à un âge où j’ai envie de m’investir à fond pour un club que j’aime profondément, et même si je dois encore y jouer six ans."

De quoi en déduire que le Liégeois a envie de boucler la boucle à Sclessin ? "On ne sait jamais dans le foot, mais je pars du principe que j’ai une mission ici et que j’ai envie de la mener à bien." Ce n’est en tout cas pas en terrain conquis que Pocognoli est revenu à Sclessin. "Ce que j’ai réalisé au club par le passé est derrière moi. Aujourd’hui, comme n’importe quel joueur, j’ai tout à prouver."