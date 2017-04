Le technicien portugais a prolongé jusqu'en 2020, mettant ainsi un terme aux rumeurs de contacts avec le Standard de Liège. Les Rouches peuvent d'ores et déjà se concentrer sur d'autres pistes.

Sergio Conceiçao, 42 ans, était arrivé à Nantes en décembre dernier à la suite du licenciement de René Girard. L'ancien Soulier d'Or a fait passer les Canaris de la 19e à la 8e place de la Ligue 1, récoltant 35 points en 18 matches (10 victoires et 5 nuls).

"C'était facile pour moi. On a discuté une fois, et je sais qu'on a tout ici pour faire de belles choses", déclare Sergio Conceiçao sur le site de Nantes. "Je suis très heureux d'avoir prolongé. Je tiens à remercier les supporters qui nous portent. Je veux le meilleur pour moi et pour le club. On aura le temps d'en parler plus tard. La saison n'est pas finie".

Avant d'arriver à Nantes, Sergio Conceiçao était sans club depuis son départ de Vitoria Guimaraes la saison dernière.

Le Portugais, qui a joué au Standard de 2004 à 2007, a débuté sa carrière d'entraîneur à Sclessin en 2010 comme adjoint de Dominique D'Onofrio. Un an plus tard, il d'or devenait T1 dans son pays, à Olhanense. L'ex-international portugais s'est ensuite assis sur les bancs du Sporting Braga et de l'Academica de Coimbra. Il était arrivé à Guimaraes en 2015.