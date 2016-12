Abonnés David De Myttenaere et M. F.

Qui est Filip Mladenovic, le premier renfort rouche du mercato hivernal ? C’est la question que tous les supporters se posent. Pour y répondre, qui de mieux que Slavo Muslin ? L’ex-entraîneur du Standard est aujourd’hui sélectionneur de l’équipe nationale serbe et Filip Mladenovic figure dans son effectif.

"Je suis arrivé à la tête de l’équipe nationale en mai et je l’ai directement repris pour les premiers matches amicaux", rappelle Slavo Muslin. "Il en a joué trois sur quatre. Il a aussi été titulaire contre l’Irlande et c’est sur un de ses centres qu’on avait obtenu le penalty pour faire 2-1. J’ai été satisfait de ce qu’il a montré quand il a joué et il fait partie de mon groupe."

Mais il est resté sur le banc lors de vos trois derniers matches de qualification.

"Son problème en équipe nationale se nomme Kolarov, qui est très expérimenté et qui est titulaire à Manchester City. Je compte sur Mladenovic, mais il y a de la concurrence et il n’a presque pas joué en club (NdlR : arrivé à Cologne en janvier, il a été titulaire pratiquement chaque fois jusqu’en mai, mais il n’a joué que neuf minutes cette saison) . J’en ai parlé avec lui. Il m’a dit que son coach ne comptait pas sur lui (NdlR : il a comme concurrent principal l’international allemand Jonas Hector…) mais qu’il allait chercher une solution. Je lui ai dit que le mieux était de quitter Cologne pour aller chercher du temps de jeu dans un autre club."

{{1}}



Vous saviez qu’il était en contact avec le Standard ? Vous a-t-il demandé votre avis ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.