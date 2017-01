Arrivé cet été en provenance de Beer Sheva, le défenseur central Brésilien, William Soares, va rentrer dans son ancien club. Ne s'étant jamais adapté à notre compétition et après plusieurs prestations de mauvaises qualités comme à Courtrai où il avait été impliqué sur les trois buts adverses, le défenseur va résilier son contrat d'un commun accord avec le Standard.

Il avait signé en août pour un an plus une année en option. Il rejouera pour son ancien club puisqu'il ne peut évoluer pour une troisième formation cette saison. Le Standard poursuit donc son écrémage et se penche aussi sur le recrutement. L'apport de plus de 10M€ pour Belfodil devrait aider les dirigeants à faire les bons choix.