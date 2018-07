Dans un petit stade bucolique tout près d’Arnhem, le Standard a alterné le bon et le moins bon contre le Sparta Rotterdam.

Michel Preud’homme a bien mobilisé ses troupes durant toute la semaine, et ce premier match amical est venu tout simplement confirmer que le groupe a très bien travaillé depuis lundi. Dans un 4-4-2 finalement assez classique, les Rouches ont eu énormément d’occasions avant la pause mais le gardien adverse était dans un grand soir. Ils s’y sont tous essayés, d’Emond en passant par Cop, et même Samuel Bastien.

L’événement de cette première période, c’est finalement la blessure d’Edmilson Jr. Touché dans le bas du dos, l’ailier a dû quitter ses coéquipiers à la 16ème minute, remplacé par Djenepo.

Après la pause, moins d’occasions pour les Liégeois mais un peu plus d’efficacité. Sur un superbe centre de Djenepo, Renaud Emond a ouvert le score (59’, 1-0). la petite valse des changements intervient alors, brisant le rythme de la rencontre. Gillet a tout de même dû être sauvé par sa barre dans les dernières minutes. Il ne pourra rien sur la belle frappe de Dervisoglou qui égalise à la 84ème minute (1-1). Les Liégeois jouent alors de plus en plus bas, au point de remercier Gillet, attentif jusqu’au bout.

Après cette victoires, les Rouches resteront encore aux Pays-Bas jusque dimanche.





Sparta Rotterdam - Standard 1-1

Standard: Gillet, Cavanda (46' Fai), Luyindama (46’ Vanheusden), Laifis (46’, Kosanovic), Miangue (62’Pocognoli) , Mpoku (72’, Patoulidis), Edmilson (16’ Djenepo), Bastien, Agbo, Cop (62’ Mya), Emond (62’ Mmaee)

Buts: Emond (59’, 1-0), Dervisoglou (84’, 1-1)