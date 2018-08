Analyser une rencontre du Standard représente toujours un exercice périlleux.

La vérité d’un moment est souvent balayée, sept jours plus tard, par l’orgueil d’une équipe qui a, ces derniers temps, trop souvent joué avec un esprit revanchard plutôt qu’une mentalité de domination. Alors, les coups de sifflet entendus, samedi, après le match nul et vierge face au Cercle de Bruges pourraient laisser croire que rien n’a changé en bord de Meuse durant l’été, que cette formation va encore jouer avec les nerfs de ses supporters jusqu’à la dernière journée de la phase classique et que ce noyau de qualité est incapable de former un rouleau compresseur.