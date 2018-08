Depuis son retour en bord de Meuse, Michel Preud’homme affirme, avec conviction, ne pas seulement compter sur onze ou douze joueurs pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Le technicien liégeois compte sur un groupe beaucoup plus large car il est bien conscient que le calendrier l’obligera à offrir certaines plages de repos à ses éléments. "Il y a certains joueurs qui sont des titulaires potentiels et c’est pour cette raison que je les ai laissés jouer contre le Cercle. Nous aurons besoin de tout le monde", disait-il à la veille du match à Amsterdam. "Ceux qui ont reçu une chance ont bien fait leur boulot. Par exemple, j’avais changé deux défenseurs et nous n’avons pas encaissé de but."

Au fil des semaines, plusieurs cadres ont montré des signes de fébrilité et pourraient donc être conviés à s’asseoir sur le banc des réservistes si rien ne change. Certains n’affichent plus le même niveau de jeu que la saison dernière, connaissent un petit creux de forme ou pourraient être victimes de la concurrence.

