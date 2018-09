Samedi 18h00, le Standard et le Sporting Charleroi vont se retrouver à Sclessin. Le Standard doit se relever après la défaite à Eupen, Charleroi a besoin de points pour revenir à une place acceptable dans le classement de la Pro League. Malgré l'enjeu, cette rencontre ne sera pas un derby, mais un choc Wallon.



Historiquement parlant, un derby est une opposition entre deux équipes de la même ville. En Belgique, on peut considérer que les rencontres entre le Cercle et le Club Bruges et entre le Standard et le RFC Liège sont des derbies. L'opposition entre les deux clubs wallons est donc une rivalité, devenue sportive au long des années, et ne doit en aucun cas être considérée comme étant un derby.

