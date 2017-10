Standard Grâce à un programme plus abordable, le Standard va entamer deux semaines capitales pour la suite de sa campagne. Pour espérer faire bonne figure, il va devoir corriger cinq fautes trop souvent relevées depuis le début de la saison.

1. Profiter du calendrier

Les 9 sur 9 ne sont pas fréquents au Standard. Il y eut celui de José Jeunechamps pour les derniers matches des playoffs 2. La saison passée, toujours, il y eut aussi celui d’Aleksandar Jankovic lors de ses trois premiers matches. Yannick Ferrera n’a jamais réussi à enchaîner trois succès en championnat. Slavo Muslin et José Riga non plus.

(...)