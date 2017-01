Le Standard a tout fait pour officialiser la location, sans option d’achat, de Danilo avant mercredi minuit. L’annonce, intervenue peu avant 20 h, devait permettre au médian d’être sélectionnable à Eupen. Le club a été récompensé de ses efforts car le joueur figure bien dans la sélection. "Il s’agit d’un jeune médian talentueux alliant physique et technique. Doté d’une certaine expérience, notamment en Liga , il est à la recherche de plus de temps de jeu et a hâte de découvrir notre compétition" , dit Olivier Renard.

Passé par Braga et Valence, le Brésilien, qui "aime défendre et attaquer" comme il le dit lui-même, manquait de temps de jeu depuis son arrivée à Benfica et espère donc se relancer. "Nous avons quelques amis communs et il m’a demandé des renseignements avant de signer", révèle Orlando Sa. "Je lui ai dit que le Standard était le bon club pour opérer son retour et montrer ses qualités."

Aleksandar Jankovic peut donc compter sur sa nouvelle recrue et Razvan Marin. Le Roumain pourrait recevoir sa première titularisation tant Eyong Enoh et Ibrahima Cissé n’ont pas convaincu. Le technicien opterait, dès lors, pour une animation plus offensive. "Il ne suffit pas d’aligner cinq attaquants pour dire qu’on joue offensivement. Ce sont l’état d’esprit et l’animation qui le déterminent. Les deux nouveaux sont aptes à jouer mais nous devrons calculer leur temps de jeu par rapport à leur forme."