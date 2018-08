L'attaquant croate devrait être prêté avec option d'achat.

Le Standard a communiqué cet après-midi le groupe qui se rendra à Lokeren ce samedi soir (18h). Michel Preud'homme a décidé de se passer des services de deux joueurs: Cavanda et Cop. Si pour le premier cela ressemble à un choix sportif motivé par sa prestation à Amsterdam, pour le second, la raison de cette absence est différente. L'attaquant croate est en effet en route pour un prêt à Valladolid. Duje Cop devrait y être prêté avec option d'achat et va donc rejoindre la Liga. Le deal n'est pas entièrement conclu mais ce départ laisse augurer l'arrivée d'un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato.