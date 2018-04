Standard Le Camerounais réalise sa meilleure saison depuis son arrivée en janvier 2015

"Collins Fai est un merveilleux joueur. Il peut jouer sur les deux flancs sans que son jeu n’en soit altéré." Les paroles sont signées Mircea Rednic qui a eu le Camerounais sous ses ordres au Dinamo Bucarest juste avant son arrivée au Standard en janvier 2016.

Rapide, explosif et solide sur ses appuis malgré sa petite taille (1,67 m), Collins Fai a rapidement impressionné sur son flanc droit dès son arrivée. Mais l’international camerounais est aussi très vite rentré dans le rang la saison dernière lorsque le Standard coulait à pic.

Mais cette saison, Fai semble enfin montrer toute l’étendue de son talent en étant bien plus régulier que par le passé. "S’il était Belge, on parlerait de lui pour l’équipe nationale. Il est sans doute un des joueurs les plus sous-estimés de la compétition", nous précisait son compatriote, Sébastien Siani. "C’est un cadeau pour un coach", ajoutait Hugo Broos.

Par ces mots, les deux hommes faisaient référence au point fort du joueur de flanc : sa polyvalence.

"Si le coach a besoin de moi à gauche, cela ne me pose aucun problème. À vrai dire, si je devais jouer au but, je le ferais avec plaisir. J’essaie de répondre présent là où on a besoin de moi", assure le Camerounais.

En 34 apparitions, Collins Fai compte six assists et un but, on ne peut plus important à Ostende, au compteur. Le Camerounais a déjà dépassé ses statistiques de la précédente saison au cours de laquelle il avait délivré quatre assists en 24 matches. Le latéral droit réalise même la meilleure saison de sa jeune carrière puisque, jamais auparavant, il n’avait présenté de telles statistiques.