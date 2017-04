Mardi dernier, José Jeunechamps relançait Konstantinos Laifis dans le grand bain aux côtés d’Alexander Scholz pour la venue de Waasland-Beveren. Sur les neuf matchs qui précédaient celui de mardi, le défenseur central avait pris place sept fois sur le banc. Mais, malheureusement, le cauchemar a continué pour Laifis avec ce penalty commis et cette exclusion à la 27e minute.

"Il était désemparé", nous précise son agent, Tasos Kyrmitis, à qui il a parlé après la rencontre. "Il était aussi très frustré car il y avait bien une faute sur lui, juste avant, de la part de l’attaquant de Waasland-Beveren. Il était déçu et énervé car il avait vraiment à cœur de réaliser une belle prestation afin de montrer à tout le monde qu’il mérite bien d’être titulaire."

Avant le match, d’un naturel très calme et serein, Kostas Laifis n’était pas forcément nerveux. "Personne n’aime s’asseoir sur le banc. Kostas était motivé et ne sentait pas une forme de pression. Il voulait prouver que sa place n’est plus sur le banc."

Très professionnel, Kostas Laifis n’a jamais haussé le ton durant sa mise à l’écart. Mais, à l’entraînement, ses équipiers sentaient, tout de même, le malaise dans le chef du Chypriote qui rongeait son frein.

"Il n’avait pas de problème avec Aleksandar Jankovic. Il n’en a d’ailleurs jamais eu avec aucun entraîneur", enchaîne son agent. "Il a toujours suivi et respecté les consignes. Ce statut de remplaçant, c’était nouveau pour lui. Que ce soit en équipe nationale ou dans ses anciens clubs, il ne s’était jamais assis sur le banc plus de quatre fois de suite. C’est ça qui a été compliqué à vivre pour lui."

Exclu mardi, Laifis devra comparaître, mardi prochain, devant la Commission des Litiges de l’Union Belge. Le Chypriote était toujours sous le coup d’une suspension d’un match suite à la carte rouge reçue à Saint-Trond le 27 décembre. Laifis pourra donc bien jouer ce vendredi, avec un certain esprit de revanche ?

"Revanche envers qui ? Les mauvaises décisions arbitrales font partie du jeu. Pour le reste, Laifis est considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux de votre championnat depuis ses débuts. Il n’a donc rien à prouver et aucune revanche à prendre. Il est toujours le même qu’il y a quelques mois."

Récemment, Laifis a déclaré se sentir bien au Standard où il est prêté pour deux ans (le Standard lèvera l’option). De quoi avoir envie de rester plus longtemps ? "Il se sent bien à Liège même si ses proches lui manquent. Il sait aussi que la carrière d’un joueur de foot est imprévisible. Un jour vous êtes à Chypre, le lendemain en Grèce et le surlendemain en Belgique."





"Laifis a toujours ses qualités"

Mardi soir, José Jeunechamps a voulu relancer Kostantinos Laifis.

"Après tout ce qu’il a traversé et sa mise à l’écart un peu inexpliquée, il n’a tout de même pas perdu ses qualités et son envie de jouer", a précisé le coach liégeois.

Sous le coup d’une suspension qu’il devrait purger la semaine prochaine à Saint-Trond, Laifis sera donc bien titulaire, ce vendredi soir, face à l’Union. "On voulait le revoir et on ne l’a vu que trente minutes, tirez donc les conclusions", a ajouté José Jeunechamps.

Le coach liégeois a également fait part du bon état d’esprit qui règne entre les trois défenseurs centraux. "Kosanovic, Laifis et Scholz s’entendent super bien. Kosanovic a été réconforter Laifis après son exclusion et ce dernier a félicité le Serbe en fin de match. Je suis déçu pour Laifis car son début de match était plutôt propre."

Ce vendredi, José Jeunechamps attend une réaction d’orgueil. "OK, les PO2, ce n’est pas sexy, mais nous sommes des professionnels et il faut se montrer dignes de ce statut. On doit montrer de l’orgueil et de l’amour-propre."