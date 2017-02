Standard En octobre, le Standard restait sur une série de quatre matches sans succès avant d’en passer cinq à Waasland-Beveren et de réintégrer le

Le dimanche 23 octobre, le Standard reçoit Waasland-Beveren à Sclessin après avoir partagé l’enjeu, trois jours plus tôt, face au Panathinaikos (2-2) en Europa League.

Après un brillant neuf sur neuf pour ses débuts, le Standard d’Aleksandar Jankovic commence à s’essouffler petit à petit. Avant la réception des Waeslandiens, les Liégeois restent sur une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues (une défaite à l’Ajax et contre Anderlecht ainsi que deux nuls contre Courtrai et le Panathinaikos.

Mais la venue de Waasland-Beveren va permettre aux hommes de Jankovic de chasser leurs doutes. Directement, les Liégeois prenaient l’adversaire à la gorge et trouvaient rapidement l’ouverture via Raman. S’en suivait un festival offensif. Orlando Sa, en état de grâce à cette époque, plantait un doublé en cinq minutes.

À la pause, le score était déjà de 3-0. En seconde période, Raman y allait également de son doublé avant que Renaud Emond, monté à la pause, ne débloque son compteur but sur penalty face à ses anciennes couleurs.

Pour la première, et sans doute la dernière fois à l’exception de la réception de Zulte Waregem (4-1), les Liégeois ont assuré le spectacle et régalé leurs supporters.

À la faveur de cette plantureuse victoire, les Standardmen réintégraient même le top six qu’ils avaient délaissé deux semaines auparavant. Cette victoire a donc constitué un déclic mais ce dernier n’aura été que de courte durée. Depuis le 23 octobre dernier, le Standard n’a plus jamais intégré le top 6. Il s’en est éloigné au fur et à mesure des journées.

Ce dimanche, face à ce même adversaire, le Standard sera à nouveau en quête d’un déclic, mental cette fois-ci.