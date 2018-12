La situation actuelle requiert une victoire liégeoise, ce dimanche soir. Mais dans quelle configuration l’équipe se présentera-t-elle ?

Si les secteurs défensifs et médians subissent rarement des changements ces dernières semaines, amenant son lot d’automatismes, le secteur offensif commence tout doucement à poser problème. Orlando Sa et Renaud Emond, bien que volontaires et disponibles, connaissent tous les deux une sérieuse période de disette. Le Portugais n’a plus marqué depuis son retour de Chine tandis que le Gaumais n’a plus connu l’allégresse du buteur depuis son bijou face à Krasnodar, le 25 octobre.

Si l’on ajoute à ça les malheurs du pauvre Obbi Oularé, on imagine aisément les questions devant lesquelles planche le staff liégeois. D’autant que celui-ci n’a sûrement pas été plus convaincu que nous de l’alternative Carcela - Djenepo - Lestienne proposée sur le terrain brugeois… Le retour de Polo Mpoku, qui a joué 30 minutes à Akhisar après deux semaines sur la touche, amènera sans aucun doute de nouvelles possibilités tactiques.