"Vous allez devoir attendre." Lorsqu’il a été confronté, samedi, à une question sur l’arrivée de Guillermo Ochoa, Ricardo Sa Pinto a préféré noyer le poisson, le tout dans un large sourire. Mais, dimanche soir, le club a confirmé l’arrivée du gardien mexicain (sous réserve des tests médicaux).

1. Où en est-on ?

Cela fait plusieurs semaines que le Standard suivait avec attention l’évolution de Guillermo Ochoa, comme expliqué dans nos éditions de samedi. Le contrat qui le liait avec Malaga est arrivé à son terme en juin dernier et le portier a, dans un premier temps, privilégié quelques pistes plus prestigieuses, comme Marseille, le PAOK Salonique ou des formations espagnoles. Mais toutes les portes se sont refermées et il a privilégié l’entité liégeoise. Un contrat d’un an est évoqué (sans nécessairement d’option pour une année supplémentaire) avec un salaire flirtant avec le million d’euros. Tout s’est rapidement accéléré, les dirigeants se rendant sur son lieu de vacances pour trouver un accord. "Gardien très spectaculaire, Guillermo a une grande expérience internationale (...) Il avait notamment réalisé une très bonne Coupe du Monde en 2014. Guillermo est prêt pour un nouveau challenge et va certainement beaucoup apporter à notre groupe", dit le directeur sportif, Olivier Renard, sur le site Internet du club.

2. Qui est-il ?

Guillermo Ochoa est une star au Mexique et les contours de son avenir passionnent tous les amateurs de football. Celui qui fêtera bientôt ses trente-deux ans est resté durant sept années au club America, avant de tenter le grand saut sur le Vieux Continent. Initialement, des clubs comme le Paris Saint-Germain et l’Olympiacos le suivaient avec beaucoup d’attention, mais une affaire de dopage au clenbutérol a plombé sa candidature. Finalement blanchi, lui qui disait avoir été piégé par de la viande avariée, il file à Ajaccio. Rapidement, il devient l’une des coqueluches locales grâce à des prestations solides. Certains spécialistes font même de lui l’un des trois meilleurs portiers du championnat.

(...)

