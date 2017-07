Le Standard a renoué avec le succès en s’imposant face à Mouscron.

Après deux matchs amicaux sans victoire, contre Dudelange et Hoffenheim, le Standard a renoué avec le succès vendredi soir contre Mouscron (1-0) sur la pelouse de l’UR Namur.

Soucieux de ne pas épuiser ses joueurs avant le départ en stage, ce samedi (au Touquet), et le match contre Lens, dimanche, Ricardo Sa Pinto a fait tourner son effectif. Il a d’abord aligné le 11 des remplaçants (avec Legear, capitaine, dans l’axe) avant d’aligner ce qui se rapproche de son équipe-type en deuxième mi-temps.

Mais aucun des deux 11 n’a vraiment offert un beau spectacle aux nombreux spectateurs présents.

Aligné dans l’équipe de la première mi-temps, Emond a inscrit le seul but du match, esseulé sur un centre de Fai (1-0). C’est aussi en première mi-temps que Mouscron s’est montré le plus dangereux, via Bolingi. Mais l’ex-Rouche a buté sur Gillet ou n’a pas cadré.

Il faudra bien évidemment revoir le Standard, et voir l’apport des nouveaux : présents à Namur, Ochoa, Agbo (tous deux pas prêts) et Mpoku (fatigue musculaire) n’ont pas pris part à la rencontre. Il faudra aussi revoir la nouvelle manière de défendre du Standard sur les coups francs adverses : les Rouches se donnent la main, bras tendus pour former une barrière qui empêche les adversaires de passer… Original.