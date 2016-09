Standard: Scholz pas qualifié à cause d'une erreur administrative

Standard

Une erreur administrative a privé le Danois du match à Lokeren.

Pas de Scholz sur la feuille de match Lokeren-Standard. Pourtant, le Danois, titulaire indiscutable habituellement, n'est plus suspendu, comme il l'avait été contre Genk lors du dernier match des Rouches, et il n'est pas non plus blessé. La raison de son absence, c'est une erreur administrative du Standard.

Après le mercato, les clubs ont dû rentrer une liste de joueurs pour qu'ils soient qualifiés pour jouer en Pro League. Cette liste, qui compte maximum 25 joueurs mais qui peut être complétée par une liste B, peut être soit rentrée en une fois, soit rentrée match par match. Avec un noyau de plus de 30 joueurs, le Standard a opté pour la seconde option.

Comme Scholz était suspendu pour le premier match post-mercato, il n'avait pas été mis sur cette liste… et le Standard a oublié de l'ajouter pour le match à Lokeren. Il ne peut donc pas jouer cette rencontre. Mais il sera ajouté pour le prochain match contre Eupen, dimanche prochain.