Les internationaux du Standard ont donc eu une quinzaine bien chargée. Ils sont huit à avoir porté le maillot de leur équipe nationale, avec des fortunes diverses et variées. Joies et déceptions étaient au programme.

Guillermo Ochoa, capitaine ou réserviste

Le gardien des Rouches était capitaine le 8 septembre contre l’Uruguay (défaite 1-4) mais n’a pas joué la moindre minute quelques jours plus tard contre les USA. Le Mexique s’est aussi incliné sur le score de 1-0. Pour la petite histoire, Ethan Horvath était réserviste côté américain.

Konstantinos Laifis, l’indiscutable

Le Chypriote a disputé les 180 minutes de jeu contre la Norvège (défaite 2-0) et contre la Slovénie (victoire 2-1). Chypre a donc 3 points sur 6 dans son groupe de Nations League.

Christian Luyindama et Paul-José Mpoku

Le Congo affrontait le Libéria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Le grand défenseur a joué les 90 minutes, alors que le numéro 40 liégeois n’était finalement pas dans la sélection. Blessé aux adducteurs, Polo devra passer des examens dès son retour à Sclessin.

Collins Fai en latéral droit

90 minutes de jeu pour le Camerounais qui n’a pu aider son pays à faire mieux qu’un nul en déplacement contre les Comores. Les Lions indomptables, qui ont loupé la dernière Coupe du monde, sont toujours dans le doute malgré l’arrivée de Clarence Seedorf en tant que sélectionneur.

77 minutes de jeu pour Moussa Djenepo

Sur le banc depuis quelques rencontres en bord de Meuse, l’ailier a retrouvé les joies d’une titularisation lors de la victoire du Mali au Soudan du Sud (0-3). Diaby, l’ancien joueur du Club Bruges, était le capitaine des Aigles.

Gojko Cimirot, mi-figue mi-raisin

Titulaire contre l’Irlande du Nord, celui qui a poussé Agbo sur le banc est resté sur le banc contre l’Autriche. La Bosnie s’est imposée dans ces deux rencontres (2-1 contre les Irlandais, 1-0 contre les Autrichiens). Le tout dans la Nations League.

Valeriy Luchkevych

Pas de temps de jeu avec les U21 de l’Ukraine pour celui qui n’a toujours pas joué la moindre seconde avec le Standard cette saison.

Samuel Bastien, Senna Miangue et Zingo Vanheusden proches de l’Euro

Samuel Bastien et Zinho Vanheusden ont grandement contribué aux deux très bonnes rencontres de nos Espoirs contre Malte (4-0) et en Hongrie (0-3). A un nul de la qualification pour l’Euro 2019 en Italie, les hommes de Johan Walem ont fait le job et les deux Rouches ont été excellents. Senna Miangue est resté les deux rencontres sur le banc.