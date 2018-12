Le Standard de Liège (27 unités) pourrait revenir à hauteur des troupes de Felice Mazzu dimanche soir en cas de victoire à domicile face à Zulte-Waregem (20h00).

Le Standard a réalisé une belle première mi-temps contre Zulte-Waregem. D'une frappe lointaine un peu anodine, Carcela a trompé la vigilance de Bossut, très peu inspiré sur cette action. Le gardien flandrien s'est une nouvelle fois troué sur un coup franc de Carcela à la 35e. Le milieu s'est offert un doublé lors de ces 45e premières minutes.

Les hommes Franky Dury ne se sont presque pas montrés dangereux. Le Standard a, semble-t-il, fait le plus dur durant la 1e mi-temps.

Les faits de match:

10e: But pour le Standard ! Magnifique mouvement entre Emond et M'poku qui lance parfaitement Carcela. Son contrôle est parfait et il tire de façon instantanée! Bossut se troue complètement! 1-0 pour le Standard.

35e: Doublé pour Carcela! Il enroule son coup franc et troue Bossut qui réalise une nouvelle erreur sur cette action! Le Standard est sur du velours.

56e: Mais quel but de Emond! Ballon récupéré par Vanheusden qui passe pour Marin. Il envoie un ballon difficile pour Emond qui lâche une volée incroyable! L'un des buts de l'année sans hésiter! 3-0 par un Emond de gala!

Les compos:

Standard : Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Laifis, Cimirot, Marin, Mpoku, Djenepo, Carcela & Emond

Zulte-Waregem : Bossut, De fauw, Baudry, Heylen, Walsh, Burki, Tardieu, Buffel, Bongonda, Sylla & Harbaoui

Suivez la rencontre en direct commenté: