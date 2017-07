Longtemps désiré pour entrainer la réserve, l’ancien coach de Walhain a, pour raisons professionnelles, décliné l’offre de la direction liégeoise.

Déçu mais pas abattu. C’est comme cela que Thierry Blindenbergh vit sa non-nomination dans la peau d’entraineur de la réserve du matricule 16. Pourtant premier choix dans les petits papiers de la direction liégeoise, le dossier du Bruxellois aura capoté dans un point primordial : son emploi (Ndlr: actif du côté de la société Orange depuis 19 ans). Avec une telle force mentale, l’ex-coach du Wallonia sait qu’il rebondira de plus belle.

Maintenant que le Standard a officialisé la signature d’Alexandre Mozgovoi en tant que T1 des U21, Thierry Blindenbergh nous raconte les dessous d’un rendez-vous amoureux n'ayant rien donné. " Tout a commencé il y a deux semaines lorsque Christophe Lonnoix (responsable scouting) est entré en contact avec moi après avoir lu mon C.V. Très rapidement, une entrevue à l'Académie RLD a été organisée entre nous deux et Olivier Renard. Le feeling est passé, mon message était en accord avec la politique de formation prônée par le club ", déclarait le principal intéressé.

Bien que très entreprenant et toujours à fond dans ce qu'il veut faire, coach Blindenbergh savait aussi que sa carrière en dehors des terrains était en jeu. "Après tant d'années dans une même société, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Une carrière que j'ai construite aurait pu s'écrouler".

Sans club depuis peu, le T1 savoure son break... mais il sait également que l'amour des pelouses le rattrapera très vite. "C'est dommage de ne pas pouvoir accepter une telle offre dans ce grand club. Être reconnu dans le métier pour son travail fait vraiment plaisir. Ma façon d'être et mon coaching collaient, selon les décideurs liégeois, avec l'identité du club. Ils étaient prêts à adapter le planning des entrainements pour que je les rejoigne... Je ne pouvais pas accepter un job que je n'aurais fait qu'à 50%. C'est une vraie déception pas un regret", concluait Thierry Blindenbergh.

Christophe Lonnoy : "Son profil convient à l'ADN Standard"

Le responsable scouting du club liégeois est venu à plusieurs reprises superviser des joueurs lorsque Blindenbergh entrainait Walhain. Hormis les acteurs sur la pelouse, le profil de l'ex-homme fort du matricule 3262 tapait dans l'œil de Christophe Lonnoy. "Son coaching, son comportement, son envie de gagner... tout collait à merveille et correspondait à la ligne de conduite du club. Nous avons une grande estime pour son travail accompli et surtout pour ce qu'il réalise avec les plus jeunes."

Parmi 60 candidats, c'est le profil de Thierry qui s'était dégagé rapidement. Mais les raisons qui ont poussé le coach à décliner l'offre sont comprises par le club. "Vous savez, le train est passé une fois, cela ne veut pas dire qu'il ne repassera pas... Nous lui souhaitons beaucoup de réussites dans la suite de ses projets", ajoutait le scout.