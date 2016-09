Thierry Verjans entraineur-adjoint de Jankovic au Standard

Standard

Thierry Verjans, responsable sportif du centre de formation du Standard depuis début 2016, va assister le nouvel entraîneur rouche Aleksandar Jankovic en tant que T2, a annoncé jeudi le club liégeois de Jupiler Pro League.

Verjans "va venir compléter le staff d'Aleksandar Jankovic en qualité d'entraîneur-adjoint aux côtés d'Eric Deflandre, également entraîneur-adjoint, Philippe Vande Walle, entraîneur des gardiens et Erik Roex, préparateur physique", annonce le Standard.

Verjans était déjà passé par le Standard par le passé. Il a été entraîneur des jeunes à l'Académie Robert Louis-Dreyfus entre 2008 et 2012, avant de passer du côté d'Anderlecht, toujours dans un rôle auprès des jeunes. Il a quitté la maison mauve en très bons termes fin 2015, pour retourner du côté de Liège, attiré notamment par Daniel Van Buyten. Il avait alors été annoncé par les Rouches comme nouveau "Head Of Scouting" et responsable "de l'approche stratégique et de la gestion opérationnelle de la cellule de recrutement du Standard".

Il prendra désormais une nouvelle dimension, aux côtés de l'ex-Malinois Aleksandar Jankovic, présenté officiellement mardi comme nouvel entraîneur de l'équipe première en remplacement de Yannick Ferrera, licencié.

"En plus de cette nouvelle mission et afin d'intégrer progressivement au mieux nos jeunes joueurs, Thierry conservera la gestion sportive de nos équipes U17, U19 et U21", précise le Standard jeudi.