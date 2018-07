Le grand jour est arrivé. Le Standard connaîtra ce lundi (12 h) son adversaire pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions (aller les 7 et 8 août; retour les 14 et 15 août).

À quoi doivent s’attendre les Rouches ? Déjà, à aucune équipe anglaise, italienne, espagnole, allemande ni française, qui sont directement qualifiées pour les poules.

Les Liégeois ne seront pas têtes de série, ni au troisième tour ni même au barrage en cas de victoire. Ils ont en effet le troisième plus mauvais coefficient de club de toutes les équipes engagées. Mais ils ne connaîtront peut-être pas encore ce lundi leur adversaire...

Ils affronteront une des quatre têtes de séries. Deux équipes sont connues : le Benfica Lisbonne et le Dynamo Kiev. Deux autres doivent encore émerger de matches du 2e tour de qualifications : les vainqueurs des confrontations entre le FC Bâle et le PAOK et entre l’Ajax et le Sturm Graz sont les deux autres adversaires potentiels des Liégeois. Le Standard pourrait donc affronter le vice-champion autrichien, qui a un plus petit coefficient que le sien car, s’il bat l’Ajax, Graz prend celui de sa victime. L es rencontres du deuxième tour débutent cette semaine (aller mardi pour PAOK - Bâle et mercredi pour Ajax - Graz, retours le 1er août). La bonne affaire serait donc de tirer le vainqueur du match Ajax - Sturm Graz et d’espérer une surprise autrichienne.

Lors du barrage, le Standard pourrait affronter le Spartak Moscou d’Hanni ou encore les Turcs de Fenerbahçe. Mais cela, c’est une autre histoire…