Le médian va signer pour trois ans, l'attaquant paraphera un contrat de deux ans.

Arrivé de Nantes l'été dernier pour plus ou moins 800.000€, Birama Touré avait paraphé un contrat de 4 ans mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En janvier, le médian malien était prêté à Auxerre où il a brillé durant 6 mois au point que les dirigeants de l'AJA souhaitaient le conserver. Mais l'écart entre l'offre et la demande était trop important. Désireux de récupérer un maximum de son investissement, le Standard se montrait trop gourmand aux yeux des dirigeants français. Mais depuis, les trois parties ont mis de l'eau dans leur vin et Auxerre et le Standard sont parvenus à un accord si bien que Birama Touré va parapher ce lundi un contrat de trois ans à Auxerre.

Le Standard récupérera un peu moins de 500.000€ dans la transaction tandis que Birama Touré a également dû consentir à des efforts financiers mais la priorité du joueur était de quitter rapidement le club pour à nouveau jouer. Birama Touré débutera sa visite médicale sur le coup de 17h30 à l'AJA. Il sera rejoint à Auxerre par son ancien coéquipier, Mohamed Yattara.

Egalement prêté à Auxerre en janvier dernier sans option d'achat, l'attaquant guinéen est attendu ce soir à Auxerre et va s'engager pour deux ans. Selon nos informations, le Standard récupérera 1,5M€ pour les deux joueurs. Une sacrée perte quand on sait que Touré a coûté un peu moins de 800.000€ mais aussi et surtout que le Standard avait déboursé pas moins de 2,5M€ pour l'ancien attaquant de Lyon. Pour les deux joueurs, il s'agit d'un soulagement tant leur situation au Standard n'était plus tenable. Kevin Sauvage​