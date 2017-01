Avant même le départ en direction de Marbella, retardé d’une heure et demie à cause des conditions météorologiques, ce stage hivernal promettait d’être assez animé. Les situations personnelles d’Ibrahima Cissé, courtisé par Fulham, et Ishak Belfodil, de plus en plus suivi par les clubs de Premier League, animaient, en effet, toutes les conversations.

Et pourtant, c’est un troisième homme qui a rapidement retenu toute l’attention. Initialement annoncé dans la liste des vingt-huit joueurs invités à participer à la semaine d’entraînement, Adrien Trebel ne s’est pas présenté, ce samedi midi, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus pour accompagner le reste du groupe à l’aéroport d’Eindhoven. Le médian français et son entourage sont vexés, tout simplement parce que les dirigeants liégeois ont décidé de refuser une offre de deux millions d’euros de leurs homologues gantois. Cette proposition, formulée ce vendredi après-midi, a été jugée insuffisante par les décideurs, qui avaient déjà repoussé une proposition des Emirats Arabes Unis lors du dernier mercato estival. Le Standard n’a aucunement l’intention de renforcer un concurrent direct dans la course au Top 6, tout en perdant, en même temps, un joueur régulier de son onze de base.

En brossant le rassemblement de ce week-end, le joueur espère mettre un maximum de pression sur sa propre direction et contraindre celle-ci à accepter la prochaine approche flandrienne. Ce n’est un secret pour personne que Hein Vanhaezebrouck tient l’ancien Nantais en haute estime et le considère comme le remplaçant idéal de Sven Kums, parti à Udinese en août dernier.

Cet épisode, qui risque d’animer une bonne partie de la semaine, résume parfaitement l’état d’esprit actuel d’un joueur qui ne cache plus son exaspération. Le 22 décembre dernier, il avait déjà brossé le repas de Noël du club pour aller voir l’un de ses amis. Cet épisode lui a, au final, coûté son brassard de capitaine mais il témoigne, avant tout, du comportement d’un joueur qui s’est écarté d’une bonne partie du groupe.

Dans l’intimité du vestiaire, il est devenu un poids mort, davantage concentré sur son prochain transfert que sur les prestations de ses propres couleurs. Cela s’est notamment ressenti sur son niveau de jeu. Depuis de longs mois déjà, le Français se distingue trop souvent par des pertes de balle beaucoup trop faciles et une récupération de balle largement insuffisante, au point que la direction lui cherche un remplaçant depuis plusieurs semaines. Les deux parties se dirigent donc vers un divorce assez mouvementé.

Le club ne peut se permettre de conserver un élément bien déterminé à faire passer ses intérêts personnels avant ceux du groupe. Le problème, c’est que les offres, hormis celle de La Gantoise, ne sont jamais arrivées sur le bureau de la direction. Les clubs étrangers ne semblent apparemment pas disposées à ouvrir leur chéquier pour un élément qui est sur le point de quitter, pour la deuxième fois, un club en mauvais termes (NdlR : il avait refusé de prolonger son contrat à Nantes et terminé la saison dans le noyau B).

Olivier Renard fait le point "Une très mauvaise décision"

Bien entendu, ce dossier n’arrange pas les affaires du Standard, bien déterminé à utiliser cette semaine de stage pour former un groupe capable d’arracher l’une des six premières places du classement général. "À partir du moment où Adrien Trebel n’est pas dans l’avion, nous prendrons les sanctions qui sont prévues à cet effet. Rien de plus, rien de moins", commentait Olivier Renard, pas intéressé à l’idée de rentrer dans une guerre de déclarations. "Nous organisons un stage pour atteindre un objectif sportif et j’espère sincèrement que tout cela ne va pas toucher le reste du groupe. Nous sommes tous motivés à l’idée d’atteindre ce Top 6 et nous avons besoin qu’Adrien Trebel soit parmi nous. J’espère qu’il va nous rejoindre même si, en agissant de la sorte, il envoie un mauvais signal en direction d’un groupe encore jeune." Malin, le directeur sportif n’a pas tenu à entrer dans une polémique qui, au final, ne servirait à rien. "Adrien est sous contrat au Standard et à ce titre, il des obligations par rapport à son club. Il a toujours déclaré aimer et respecter le Standard et là, je considère qu’il prend une mauvaise décision. J’espère qu’il nous rejoindra ce samedi ou ce dimanche." S’il considère que ce n’est pas "la meilleure manière de forcer un transfert", Olivier Renard n’a pas tenu à commenter les détails de l’offre gantoise. "Les pourparlers sont en cours depuis quelques jours mais l’offre est arrivée ce vendredi. Nous l’avons jugée insuffisante. Le joueur et son entourages sont déçus, c’est tout."

La version de Michel Louwagie "Déjà notre quatrième offre"

Contacté, Michel Louwagie, le directeur général de La Gantoise, a apporté sa version des faits. "C’est déjà la quatrième offre que nous formulons pour Adrien Trebel et les chiffres ont chaque fois été revus à la hausse", dit-il. "Très sincèrement, je n’étais pas au courant qu’Adrien n’avait pas accompagné le reste du groupe du Standard lors de ce stage hivernal. Ce que je trouve le plus étrange, c’est que le club liégeois nous a lui-même proposé ce joueur il y a trois semaines via un intermédiaire. Et j’en ai la preuve. Depuis lors, les dirigeants ont juste refusé toutes nos approches."