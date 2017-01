Adrien Trebel n’est pas le premier Rouche de l’histoire à brosser sciemment un stage hivernal. Il y a six ans, le défenseur central brésilien, Victor Ramos, avait décidé de prendre congé de ses coéquipiers sans en avertir le groupe.

Le 5 janvier 2011, le regretté Dominique D’Onofrio emmenait son groupe pour un stage de douze jours à Almancil au Portugal. À l’heure du rendez-vous à Zaventem, Victor Ramos brillait par son absence. "Nous avons essayé de le joindre, il ne répond pas. Il est peut-être rentré au Brésil", précisait alors l’ex-T1 liégeois.

Dominique D’Onofrio avait vu juste, Victor Ramos avait bien prolongé ses vacances dans son pays natal.

L’été précédent, ayant le mal du pays, il avait déjà songé à ne pas rejoindre les bords de Meuse. Arrivé sur le lieu du stage en milieu de semaine, l’ancien patron du club, Luciano D’Onofrio, s’était fendu d’une déclaration magistrale à l’encontre du Brésilien. "Il veut passer le carnaval à Rio, eh bien qu’il en soit ainsi. Et il pourra aussi assister à celui de l’année prochaine !"

Finalement, Ramos avait refait surface 23 jours après avoir planté ses équipiers. Le défenseur central n’a plus jamais porté le maillot liégeois et a été prêté à plusieurs reprises. Le Standard, afin de satisfaire son joueur mais aussi dans un souci de récupérer son investissement de départ (1,6M €), avait décidé de prêter Ramos au Vasco de Gama en juin. Mais, une nouvelle fois, Ramos ne s’y plaisait pas et était à nouveau cédé temporairement à son club formateur, le EC Vitoria Bahia avant d’être finalement vendu au club mexicain du CF Monterrey trois ans plus tard.



Mpoku avait rejoint le groupe

En janvier 2015, le Standard, avec Adrien Trebel en ses rangs, avait établi ses quartiers d’hiver à San Pedro del Pinatar, dans le sud de l’Espagne. Au moment du départ, pas de trace de Paul-José Mpoku.

Mais à la différence du cas Trebel, celui de l’actuel joueur du Panathinaikos était plus clair puisque le Standard avait marqué son accord pour une absence de son joueur. À l’époque, Mpoku négociait son passage à Al Arabi qui, quelques mois plus tôt, avait déjà recruté Imoh Ezekiel.

En pleines négociations, Mpoku avait notamment visité les installations de l’Inter Milan où il devait être prêté. Après quatre jours de négociations infructueuses, Paul-José Mpoku avait rejoint le reste du groupe liégeois en Espagne. Souffrant, il s’était alors contenté d’un travail individualisé.

À la fin du mois de janvier, après une dernière montée au jeu contre Anderlecht lors du match d’adieu de Laurent Ciman, Paul-José Mpoku était prêté à Cagliari.... par le Standard. N’ayant finalement jamais signé avec le club qatari, Mpoku appartenait toujours au Standard qui le vendra finalement quelques mois plus tard au Chievo Vérone.