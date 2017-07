Recruté pour la coquette somme de 2,5 millions d’euros, Uche Agbo, qui a confirmé avoir paraphé un contrat de quatre ans, apprend à connaître ses nouveaux équipiers durant ce stage au Touquet. Rencontre avec celui qui est amené à réguler l’entrejeu liégeois.

Uche, comment avez-vous accueilli l’intérêt du Standard ?

"Je ne m’y attendais pas, car il y avait plusieurs formations espagnoles qui s’intéressaient à moi (NdlR : Malaga, Getafe, Levante et Alavès) . Mais très vite, le Standard s’est fait plus concret. Mon agent m’a alors dit qu’il ne fallait pas hésiter. Il avait raison, car le Standard était bien la meilleure option pour moi."

Pourquoi ne pas avoir privilégié l’Espagne ?

"Avant l’intérêt du Standard, mon ambition était de rester encore un an en Espagne. Mais le président de Grenade voulait attendre de voir qui allait partir avant d’éventuellement reformuler une offre pour moi (NdlR : il était prêté par Watford à Grenade) .

Vous vous êtes rapidement renseigné sur le club.

"J’ai directement appelé Mehdi qui m’a dit de ne pas hésiter une seule seconde. Il m’a dit : Tu vas adorer jouer au Sta ndard, le club est magnifique et il fait bon vivre à Liège . "

Vous saviez que Memo Ochoa allait vous rejoindre ?

"Pas du tout. Après avoir conclu le deal, mon agent m’a appelé et m’a dit : Surprise, Memo vient avec toi au Stan dard. J’ai dit : Waow ! C’es t un super transfert. E n plus d’être un grand professionnel, c’est une très bonne personne. Le recruter prouve que le Standard a de l’ambition. Il va nous aider."

En parlant d’ambition, quelles sont les vôtres ?

"Je dois être à mon top pour aider le club à aller le plus haut possible ce qui veut dire gagner le championnat. On doit rivaliser avec les meilleures équipes."

Vous êtes ce que l’on peut appeler un joueur au jeu agressif.

"Oui, je me donne toujours à 100 %. En Espagne, on n’est pas habitué au jeu physique. C’était ma première expérience en Europe et j’ai joué mon jeu. C’est pour cela que j’ai pris des cartes."

Connaissez-vous les arbitres belges ?

"Je sais qu’ici, on laisse davantage la place au débat physique, ils sont moins stricts que les Espagnols. En Espagne, dès que tu tacles, tu reçois un carton."

Un mot sur votre coach, Ricardo Sa Pinto ?

"C’est un top entraîneur. Il veut que l’on se donne à fond. Celui qui ne se bat pas ne rentrera pas dans ses petits papiers et je crois que c’est pour ça que le Standard l’a recruté."

Vous décrieriez-vous comme un numéro 6 ou un numéro 8 ?

"Je peux jouer aux deux positions. À Grenade, j’ai joué en tant que numéro 6, mais aussi derrière l’attaquant. J’ai aussi joué en tant que défenseur central, mais ce n’était pas une bonne expérience, car ce n’est pas ma place."

Que vous a demandé le coach ?

"On a discuté et pour le début de la saison, il veut surtout que l’on contrôle le milieu de terrain, que l’on soit intelligent et que l’on bloque bien l’adversaire. On ne doit pas s’aventurer trop loin devant, mais bien cadenasser l’entrejeu. Si l’on commence à engranger les victoires, on pourra alors un peu se projeter."

C’était un regret de ne pas avoir pu jouer en Angleterre suite à la non-obtention d’un permis de travail ?

"Je suis surtout content de ne plus aller de prêt en prêt. Concernant l’Angleterre, je ne suis pas pressé. Le permis n’est pas arrivé, il arrivera peut-être plus tard. Maintenant, je suis ici et je vais me battre pour le Standard."





"Mon style de jeu se rapproche un peu de celui d'Obi Mikel"

En Liga, Agbo a affronté les plus grands, mais c’est l’ancien de Las Palmas, Roque Mesa, qui l’a le plus impressionné.

À seulement 20 ans, et pour sa première expérience chez les pros, Uche Agbo a donc découvert la Liga la saison dernière. Un apprentissage réussi pour le Nigérian qui a énormément appris. "C’est un rêve que de jouer face à des équipes comme le Real Madrid, Barcelone ou encore Séville et l’Atlético Madrid. Quand tu joues face à des grands d’Europe, tu apprends énormément d’eux. C’était un excellent apprentissage pour moi. Quand tu vois des gars comme Iniesta ou Busquets, tu joues dur sur eux, mais, en même temps, tu les regardes et tu apprends."

Iniesta et Busquets, deux joueurs que Agbo estime énormément. "Au même titre qu’Obi Mikel. Mon style de jeu se rapproche un peu du sien." Avec Grenade, Agbo a affronté les plus grands de la Liga, mais il y a un joueur qui l’a le plus impressionné. "Vous vous attendez sûrement à ce que je réponde Messi ou Ronaldo, mais celui qui m’a fait la plus forte impression, c’était Roque Mesa de Las Palmas (transféré cet été à Swansea pour 12 millions d’euros). Il était très fort, quelle classe. Il pouvait facilement s’imposer dans un grand club."

Face à Barcelone, Agbo, qui a pris seize cartons dont deux rouges la saison dernière, a été exclu à la suite de deux fautes commises en une minute sur Neymar. "Plutôt une seule, car la première, ce n’était pas moi et j’ai reçu le carton à la place d’un collègue (rires). Mais de manière générale, en Espagne, les stars comme Messi, Neymar et Ronaldo sont protégées. Dès qu’ils sont taclés, il y a faute et carton. Tu ne peux pas les toucher. Moi, j’ai joué dur sur eux, car si on ne le faisait pas, on ne les revoyait plus."

"C’est toujours comme ça l’ambiance ?"

Comme n’importe quel joueur qui s’apprête à signer dans un nouveau club, Uche Agbo a également pris des renseignements sur les supporters rouches.

"On m’a dit qu’ils étaient toujours derrière nous mais que lorsque cela ne tourne pas en notre faveur, ils peuvent également se montrer très durs et donc demander à ce qu’on leur rende des comptes. Mais cela arrive partout. Nous, on veut juste gagner beaucoup de matches pour eux. Mehdi Carcela m’a également parlé de l’ambiance particulière qui peut régner à Sclessin."

Après avoir découvert le Camp Nou ou encore le Santiago Bernabeu de Madrid, Uche Agbo se réjouit de découvrir Sclessin. Dimanche dernier, avant le coup d’envoi du match amical contre Lens, Agbo a eu droit à un petit aperçu de ce qui l’attendra à Sclessin.

"J’étais assis sur le banc et j’ai alors entendu des grands bruits et des chants. Je me suis retourné vers la gauche et j’ai vu la fumée des fumigènes. J’ai alors demandé si c’était habituel. Ils m’ont juste répondu : ‘Ça, c’est une petite version de ce que tu verras plus tard ’ . Je me réjouis donc de découvrir Sclessin. C’est aussi quelque chose de nouveau pour moi."