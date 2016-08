Vainqueur privilégie l’étranger au Standard, Victor Vazquez proposé

Standard

L’info circulait depuis la fin de la semaine passée en Italie, elle nous a été confirmée lundi matin : le Standard et la Roma ont trouvé un accord pour le retour de William Vainqueur, déjà rouche de 2011 à 2014. Les infos d’Italie précisaient que le Français avait refusé l’offre du Standard. C’est l’information que nous avions également eue, jeudi dernier, quand le médian de 27 ans était cité au Standard, à Anderlecht et à Gand : à l’heure actuelle, il ne se voit pas revenir en Belgique.

Après Nantes , le Standard, le Dinamo Moscou et la Roma, il veut continuer sa carrière à l’étranger. Les clubs intéressés sont nombreux : en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre… Rien ne dit qu’un autre club est aussi avancé que le Standard avec la Roma, mais tout porte à croire que William Vainqueur a d’autres propositions, sans doute plus attractives financièrement et sportivement que le club qui a lancé sa carrière. Il y a donc a priori peu de chances qu’il marque son accord pour un retour à Sclessin.

Mais quid si la direction rouche devait se montrer convaincante et parvenir à ses fins ? Ce serait le troisième numéro 6 attiré durant ce mercato après Ibrahima Cissé et Birama Touré. Sans oublier qu’Eyong Enoh n’est pas parti. Adrien Trebel, lui, a déjà joué en 6, mais c’est un 8. Toujours est-il qu’il y aurait embouteillages au poste de médian défensif.

Pourquoi faire revenir Vainqueur ? Parce que ce serait un renfort et qu’il serait titulaire. Et parce qu’avec ce deal, la direction se remettrait les supporters en poche. Ce ne serait cependant pas suffisant pour faire du Standard une équipe compétitive pour le titre et cette arrivée devrait s’accompagner d’autres transferts in. Mais c’est l’ambition : Bruno Venanzi a promis quatre renforts à ses cadres…

Victor Vazquez proposé

À la recherche d’un médian offensif capable de construire le jeu, le Standard s’est vu proposer Victor Vazquez. Parti, en janvier dernier, à Cruz Azul, l’ancienne star du Club Bruges (29 ans) serait tentée par une nouvelle aventure mais pas spécialement par un retour dans notre compétition. L’opération, à l’heure actuelle, semble donc avoir très peu de chances d’aboutir, même si les dirigeants ne désespèrent pas de le faire changer d’avis d’ici à la fin du mercato estival.