Le Standard a clôturé, ce mardi soir, son mercato hivernal en attirant quatre joueurs venus du continent africain.

Pour autant, plusieurs dossiers vont encore animer les journées en bord de Meuse. Parmi ceux-ci, celui concernant l’avenir de Daniel Van Buyten occupe une position de choix. Le contrat de l’ancien international arrivera à son terme à la fin du mois de juin et, à l’heure actuelle, rien ne dit encore qu’il sera renouvelé.

Selon nos confrères du Nieuwsblad, il n’en sera rien et Daniel Van Buyten donnera une nouvelle orientation à son avenir, qu’il voit bien dans le costume d’entraîneur. Concrètement, sa position à l’intérieur du club serait quelque peu fragilisée. Ses conseils seraient un petit peu moins pris en compte et ses relations avec la direction sportive ne seraient plus optimales (dans le dossier de Dieumerci Ndongala, notamment).

Bien entendu, aucune décision n’a encore été prise à l’heure actuelle mais les prochains mois risquent d’être particulièrement importants pour Big Dan. La réflexion qu’il s’apprête à mener déterminera les contours qu’il donnera à son avenir. Mais il est certain que l’administrateur se pose bien des questions à l’heure actuelle.