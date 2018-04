Zinho Vanheusden attendait cela depuis le 27 septembre, date de sa grave blessure au genou, encourue lors d’une rencontre de Youth League avec l’Inter face à Kiev.

Après de longs mois de convalescence, le défenseur central a regoûté aux joies d’un match de football officiel à l’occasion de la défaite des U21 rouches (1-2) face à La Gantoise ce lundi soir.

Plutôt à l’aise aux côtés de Lavalée, il a livré un match sérieux, sans prendre de risque. Une première touche de balle qui rassure, des interventions qui sont précises et dans le bon timing : le jeune homme est sur la bonne voie, même si physiquement il a eu du mal à terminer la mi-temps. Cela reste du pur bonheur, mais pas d’euphorie chez l’ancien Interiste. "Je ne suis pas à 100 %, mais je ne sais pas non plus où j’en suis dans ma préparation. Je reçois des schémas d’entraînement de la part de l’Inter, mais c’est le Standard qui gère mes entraînements."

Un retour de blessure, c’est toujours délicat à négocier, mais là encore, tout s’est passé dans le calme. "Je n’avais pas peur et je n’ai pas eu de douleur. J’attends de rejouer depuis des mois. Bien sûr, je m’entraîne depuis quelques semaines, mais ce n’est pas la même chose, rien ne vaut un match contre un adversaire. Je me sens tellement bien ici au Standard, j’ai été bien accueilli par tout le monde et je suis heureux d’être là. Mes objectifs jusqu’à la fin de la saison ? Je ne sais pas, comment cela va se passer dans les prochaines semaines, nous verrons bien. Il ne faut pas aller trop vite."

Il a surtout envie de prendre son temps pour être à 100 % la saison prochaine, mais surtout le Standard n’aurait rien à y gagner en l’alignant trop vite avec l’équipe première. Et la suspension de Christian Luyindama ne va certainement pas changer la donne.