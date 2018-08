Les formateurs du Standard ont certainement eu le sourire en analysant les noms des joueurs alignés par le Standard et le Cercle : six joueurs sur les 22 titulaires étaient passés par l’Académie Robert Louis-Dreyfus et le chiffre est même monté jusqu’à huit suite aux montées de Mehdi Carcela et Adrien Bongiovanni, alors que Jean-François Gillet est resté sur le banc des réservistes. Cela démontre bien que l’écolage liégeois peut encore être performant et permet, à terme, de lancer des promesses au plus haut niveau.