Quelques heures avant de se rendre à Sclessin pour la réception de l’Union Saint-Gilloise, Bruno Venanzi a été reçu au Cercle de Wallonie, un rassemblement des acteurs de la vie économique du sud du pays. Convié comme orateur principal, le président liégeois en a profité, durant une petite demi-heure, pour évoquer les futurs projets du Standard, qu’il compte bien, selon ses dires, installer au sommet du football belge.

"L’obstination est le chemin de la réussite" : cette situation qu’il a empruntée à Charlie Chaplin pourrait résumer à merveille l’état d’esprit de Bruno Venanzi qui, malgré des résultats sportifs plus que décevants, compte bien mener sa mission à bien.

"À l’horizon 2020, j’aimerais que notre club puisse prétendre à une place qualificative pour l’Europe chaque saison et ambitionner le titre national. Et cela ne pourra se faire qu’à travers une stratégie à long terme claire et ambitieuse."

De hautes ambitions donc. Et il compte bien se donner les moyens pour y parvenir.

1. L’Académie

Une large partie du discours de Bruno Venanzi s’est concentrée autour de l’Académie Robert Louis-Dreyfus. "Elle est reconnue comme l’un des meilleurs centres de formation du continent, et donc de Belgique", dit-il.

Le président compte en tirer un maximum de profit et espère très prochainement voir les meilleurs talents principautaires gagner leur place chez les professionnels.

"J’aimerais que des moins de quinze jusqu’aux moins de dix-neuf ans, notre équipe termine dans le Top 3 lors de chaque saison. L’idéal serait également que trente-cinq pour cent du noyau professionnel soient constitués par des jeunes formés chez nous, contre vingt-et-un pour cent à l’heure actuelle. Et que la moitié de l’effectif professionnel ait au moins passé deux années sur les pelouses de l’Académie."

Cela devrait également se matérialiser par une meilleure passerelle entre les moins de vingt-et-un ans et l’équipe première.

"Pour le moment, nous rassemblons de nombreux jeunes dans des villas, où ils vivent à deux ou trois. Nous avons donc consenti un investissement de trois millions d’euros pour la construction de quinze studios. Ces travaux devraient débuter durant l’automne."

2. Le stade

Ce n’est pas nouveau, Bruno Venanzi a plusieurs idées pour améliorer le confort des supporters aux alentours du stade.

"Pour garder les fans au stade, il faut leur offrir de bonnes conditions."

Dans un proche avenir, un supermarché devrait s’installer dans l’enceinte et donc générer des revenus supplémentaires pour le club. Des écrans digitaux seront également placés dans les différentes buvettes de Sclessin pour retransmettre, par exemple, les conférences de presse après chaque rencontre.

"Sans oublier la construction d’un nouveau parking et d’une grande plaine tout autour du stade, ce qui permettrait aux supporters des différentes tribunes de se retrouver, ce qui est trop peu le cas pour le moment."

3. La One Card

Dès la saison prochaine, chaque supporter sera le détenteur de la One Card. Cette seule carte servira d’abonnement mais aussi de mode de paiement pour les différentes consommations au stade. " Nous souhaitons offrir à nos supporters la possibilité de devenir un membre officiel du Standard de Liège. Elle servira à offrir des services à nos fans, en leur offrant par exemple un cadeau pour leur anniversaire ou à leur octroyer des réductions dans notre magasin officiel."