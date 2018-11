Le président liégeois s'est exprimé juste avant de décoller pour la Russie.

Le Standard s'est envolé, ce mardi en début d'après-midi, en direction de la Russie. Les Liégeois y affronteront Krasnodar ce jeudi soir au cours d'une rencontre qui s'annonce déjà décisive en vue d'une éventuelle qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Juste avant de décoller, Bruno Venanzi a tenu, pour la première fois de la saison, une petite conférence de presse dans l'aéroport de Liège. L'occasion pour le président du Standard de faire le point sur le début de saison de son club, mais aussi d'évoquer le duel au sommet de ce jeudi. Et il s'attend à un match particulièrement difficile. "Ce sera un déplacement difficile contre une équipe très physique et très technique qui dispose d'excellents joueurs. Mais le Standard a montré qu'il savait se sublimer lors des rencontres difficiles. Nous espérons donc tous une issue positive", explique-t-il.

Un succès permettrait aux Liégeois de viser une qualification pour le prochain tour. "On a vraiment très envie de passer l'hiver au chaud. Malheureusement, nous sommes tombés contre deux équipes très difficiles : Krasnodar, que tout le monde ne connaît pas mais qui occupe la troisième place du championnat russe avec un budget supérieur au nôtre, et Séville. Nous savions que ce serait difficile mais nous avons six points et il reste trois matches. Tout est donc encore possible."