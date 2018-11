Pour débuter ce second tour de la phase classique face à Eupen samedi (18 h), Michel Preud’homme doit faire face à quelques soucis de sélection.

Le coach liégeois est déjà privé de Christian Luyindama. Ayant hérité de sa 5e carte jaune à Courtrai, le Congolais est suspendu. Tout profit pour Zinho Vanheusden qui enchaînera donc avec une 3e titularisation de rang après Krasnodar et Courtrai.

S’il est de retour avec le groupe depuis lundi suite à ses soucis d’adducteurs, Sébastien Pocognoli ne prendra pas part à cette rencontre qu’il aurait pu débuter en qualité de titulaire vu l’absence prolongée de Luis Pedro Cavanda dont l’épaule le fait toujours souffrir.

Sébastien Pocognoli est toujours gêné par ses adducteurs et le staff médical a commandé des examens complémentaires. Cela va donc pousser Michel Preud’homme à aligner une défense inédite.

Laifis pourrait, à nouveau, dépanner sur le flanc gauche tandis que Kosanovic et Vanheusden prendraient l’axe et Fai le flanc droit. Une autre solution consisterait à titulariser Goreux à droite, Fai à gauche et le duo Laifis-Vanheusden dans l’axe. Enfin, Kosanovic ou Miangue, comme ce fut le cas à Eupen, pourraient prendre place à gauche, renvoyant Laifis dans l’axe aux côtés de Vanheusden et Fai à droite.