Standard Le Standard semble condamné à réaliser un 18 sur 18 pour atteindre la sixième place.

Depuis quelques semaines, les supporters liégeois sont occupés à réaliser des calculs d’apothicaire dans le seul but de savoir combien de points leur équipe devra encore prendre pour décrocher cette sixième place au terme de la phase classique. Aujourd’hui, la réponse semble beaucoup plus évidente : le Standard devra gagner ses six dernières rencontres pour avoir la certitude de participer au prochain bal des champions. Une obligation, là aussi, mathématique. Depuis la réforme du championnat, deux clubs ont déjà été obligés de gratter quarante-neuf unités pour atteindre cette sixième place au bout de la phase classique. Charleroi l’avait fait il y a deux ans, tout comme… le Standard lors de la saison 2010-2011. Pour atteindre un tel total, les Principautaires seront donc contraints de prendre dix-sept unités, ce qui équivaut à dire qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. "Il n’y a pas de résignation dans le groupe. Si tel était le cas, cela voudrait dire que plus personne n’y croit et ce n’est pas le sentiment qui domine dans le vestiaire", dit Eyong Enoh.

(...)