Voici les défis majeurs de Jankovic au Standard

Aleksandar Jankovic était cité depuis des mois à Sclessin, mais il ne débarque finalement que maintenant alors que le Standard a démarré sa saison il y a presque trois mois, voire sept si on compte le laboratoire des playoffs 2 qui n’en fut finalement pas vraiment un et qui n’a pas servi à grand-chose. Plusieurs défis se présentent au coach serbe.

Imposer rapidement sa griffe : le coach aura besoin d’un peu de temps pour imposer son empreinte, mais ce n’est pas comme s’il récupérait une équipe formatée. Yannick Ferrera n’a jamais su dégager une ligne claire, que ce soit dans le système - qu’il était toujours en train de tester - ou dans les compositions d’équipe - qui n’arrêtaient pas de changer. Jankovic ne devrait donc pas avoir de difficultés à remodeler son groupe. Qui plus est, six joueurs viennent seulement de débarquer et ils allaient de toute façon devoir s’intégrer et être intégrés. Donc il allait de toute façon y avoir de nouveaux changements.

Gérer un noyau de 36 joueurs : le Serbe hérite de la patate chaude. Il aura entre 35 et 36 joueurs professionnels à gérer. Yannick Ferrera avait dit qu’il y avait assez de coaches au Standard. Même s’il a sans doute déjà jeté un œil au noyau et aux transferts, le nouveau T1 va sans doute faire l’inventaire des troupes avant de prendre des décisions.

Gagner la confiance du groupe : les joueurs l’ont dit (avaient-ils le choix ?) mais ils l’ont aussi montré à Bruges, ce qui a plus de valeur : ils étaient toujours derrière leur coach. Mais même si certains, pas tous, regrettent son départ, qui casse une fois de plus la stabilité du club, ils pensent avant tout à leur propre situation et nul doute qu’ils vont tout faire pour trouver grâce auprès du nouvel entraîneur. À ce dernier de mettre en place un système et un groupe qui les convaincra de se battre pour lui.

Garder celle de la direction : la direction lui fait confiance. Mais elle faisait aussi confiance à Yannick Ferrera il y a un an et on sait ce qu’il est advenu. Le coach devra faire des résultats et travailler en bonne intelligence avec ses supérieurs. Mais il part avec un avantage par rapport à Ferrera : il a déjà travaillé avec Olivier Renard et n’a plus à le convaincre.

Convaincre le public : Jankovic n’est pas un grand nom. Mais il est déjà connu vu ses années passées dans notre D1. C’est un bon communicateur, plutôt séducteur. Mais la communication ne fera pas tout : comme pour tous les coaches, il lui faudra des résultats et du contenu. S’il prône un football offensif, marqué par la grinta chère aux supporters rouches, il aura déjà fait une bonne partie du chemin.