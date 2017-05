Notre consultant Alex Teklak revient sur le match nul entre Gand et Anderlecht.

1. “Le pressing de Trebel a été mal exploité par Gand”

“Anderlecht n’a pas pressé les 3 défenseurs centraux de Gand. Les attaquants mauves se sont organisés derrière le ballon. Quand Gershon prenait l’espace pour relancer, la consigne de Weiler était que le mettre sous pression via une sortie de Trebel. La compensation n’était pas toujours idéale au milieu car Hanni et Teodorczyk restaient l’un à côté de l’autre. Dendoncker se retrouvait devant une situation de dilemme car il devait choisir de rester devant la défense ou d’aller chercher l’homme libéré par Trebel. Gand n’a pas assez profité de cette prise de risque côté anderlechtois. Coulibaly décrochait mais ce n’est pas ce qu’il fallait faire car il n’a pas le profil pour éliminer un homme et il était serré de près par Kara. Kubo devait venir dans cet espace entre les lignes depuis la gauche. Coulibaly serait ainsi resté haut dans le jeu et il aurait pu jouer avec Kubo dans les 30 derniers mètres. C’est à ça qu’on sent que le Japonais n’a pas encore bien intégré le système de Vanhaezebrouck. Il aurait pu faire mal mais joue trop large. Peu de gens ont vu cette faille anderlechtoise car elle n’a pas prêté à conséquence.”

2. “Même Foket n’osait pas aller de l’avant car il avait peur d’Acheampong”