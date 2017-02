Anderlecht s'est facilement défait d'Ostende grâce notamment à un Youri Tielemans incroyable. Du côté d'Ostende, c'est un peu la soupe à la grimace. Découvrez toutes les réactions.

Même s'ils sont encore en course pour les plays-offs 1, cette défaite n'enchante pas les côtiers. Tandis que chez les Mauves, cette victoire permet de rejoindre le FC Bruges à la première place du classement.

Sébastien Siani (Ostende):

"A domicile, on aurait voulu faire quelque chose de bien. On est revenu à 1-1 mais après il y a eu Tielemans. Ce sont des buts qui sont venus de nulle part, on ne s'y attendait pas vraiment. On a flanché sur ces deux frappes là et c'est ça qui nous a carbonisé. On a eu des situations pour mettre des buts et on ne l'a pas fait. C'est en allant en Plays-offs 1, qu'on va apprendre et que le club va grandir."

Uros Spajic (Anderlecht):

"On a montré qu'on était une équipe solide même si on n'a pas était bon en première mi-temps. On était bien. En deuxième mi-temps, on a mis des buts extraordinaires et on gagne grâce à ça contre une bonne équipe d'Ostende qui a des qualités. Ce sont trois points importants. On a des joueurs de qualité et c'est une qualité que les grandes équipes possèdent."

Landry Dimata (Ostende):

"On revient, on a senti qu'on est bien dans le match. C'est un match compliqué mais pour les deux équipes. Mais bon après il y a eu cette deuxième mi-temps. C'était compliqué pour Anderlecht quand on a accéléré mais voilà quand on regarde le score, on est déçu."

Youri Tielemans (Anderlecht):

"Ceux qui sont sur le banc doivent apporter quelque chose et c'est ce que j'ai fait. Je tente ma chance deux fois et ça rentre. Je marque beaucoup plus cette saison mais c'est parce que je joue plus haut aussi."

Silvio Proto (Ostende):

"Les Plays-offs 1 c'est l'objectif avec la coupe. On va tout faire pour avoir un plus beau jeu à domicile."

René Weiler (Anderlecht):

"On a eu beaucoup de chance, en première mi-temps Ostende a dominé mais ensuite on a assuré. Tout le monde connaît son rôle dans l'équipe, on est solidaire. Les changements étaient bons. Ostende est une bonne équipe. Pour un buteur ce sont les buts qui comptent, c'est bien pour lui car ils travaillent beaucoup. Les critiques, c'est votre boulot pas le mien."

Yves Vanderhaeghe (Ostende):

"Tielemans nous tue avec deux buts splendides. On est bien revenu dans le match, on a contrôlé le match aussi. Mais après on a été tué par Tielemans. Il a eu peut-être un peu trop de liberté mais bon on ne peut pas trop se découvrir non plus. Il ne faut pas être trop négatif, ils ont été soulagé avec le 1-2 car à ce moment là on était bien et c'est eux qui reculaient."