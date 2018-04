Division 1A Adrien Trebel s’est lâché sur le match, les erreurs, son avenir et ses adversaires.

Certainement le meilleur Anderlechtois sur le terrain avec un but au compteur, Adrien Trebel ne niait pas que le Standard méritait les trois points. "Il fallait tuer le match, ils l’ont fait avant nous et n’ont pas volé leur victoire."

Y avait-il plus d’impact dans les duels côté Standard ?

"Je sais qu’un Clasico ne se prépare pas de la même façon au Standard qu’à Anderlecht. À Liège, ils préparent ça 15 jours à l’avance. Ils avaient plus d’envie dans l’impact physique. Ils ont un coach qui a ramené cette grinta et ça leur réussit. Ce n’est par contre pas une question de manque d’envie."

C’est terminé pour le titre ?

"On verra. Tout dépendra du résultat de Bruges. Je le répète, le titre doit leur revenir vu la première partie de saison. Mais tant que mathématiquement ce n’est pas fini, on y croit. Je ne vais pas dire que le Standard me fait peur pour la seconde place. Quand on joue contre eux, la motivation n’est pas la même que contre une autre équipe."

Vous étiez très énervé après le deuxième but du Standard…

"On concède deux pertes de balle consécutives où il n’y a pas de danger. J’ai dit à tout le monde qu’il y en a un qu’il ne fallait pas laisser dribbler, c’est Mehdi Carcela. Il dribble, c’est but. Que voulez-vous que je vous dise."

Lui et Edmilson feraient du bien à Anderlecht…

"Ce sont des joueurs parfaits pour notre système. Junior a connu une évolution impressionnante. Et Mehdi, c’est un talent pur."

En marquant vous pointez le sol. Que vouliez-vous dire ?

"Je ne dis rien. Il faut juste que je célèbre mon but. J’ai passé deux ans et demi ici. Je comprends que les gens m’en veulent d’avoir signé à Anderlecht."

Les six prochains matches sont vos derniers à Anderlecht ?

"Je ne sais pas. Je suis bien ici. J’ai un bon de sortie de l’ancienne direction et la nouvelle est au courant de cet accord."