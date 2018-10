Au lendemain de l'annonce de l'accord verbal entre Trond Sollied et le Sporting Lokeren, le technicien norvégien a paraphé mardi un contrat jusqu'au terme de la saison au Daknam.



Le coach, qui remplace Peter Maes, sera présenté à la presse vendredi sur le coup de 13 heures. C'est Arnar Vidarsson, assistant de Maes, qui assure la préparation de la rencontre de ce jeudi à Anderlecht et prendra place sur le banc de l'équipe en qualité de T1 ad interim.

Bien connu du monde du football belge, Trond Sollied va donc reprendre du service. Cinq ans après sa dernière aventure, longue de 10 matches sur le banc des Turcs d'Elazigspor, le Norvégien de 59 ans va s'installer sur le banc lokerenois. Il devra insuffler un nouvel élan à une équipe qui reste sur six matches sans victoire en championnat et qui est 15e avec 6 points, à égalité avec Mouscron (14e) et Zulte Waregem, lanterne rouge.

Ancien défenseur international norvégien, Sollied officiera dans son quatrième club belge. Arrivé en Belgique à La Gantoise, qu'il entraîna pendant un an et demi entre janvier 1999 et juin 2000, il a ensuite brillé à la tête du Club de Bruges. Avec les Gazelles, le Norvégien a décroché deux titres de champion de Belgique (2003, 2005) ainsi que deux Coupes (2002 et 2004). En cinq ans dans la Venise du Nord, il a dirigé 186 matches pour 121 victoires.

Sollied a encore entraîné La Gantoise à deux reprises (2007-2008 et 2011-2012) et a également connu un passage au Lierse en 2011. Le Norvégien a aussi été champion de Norvège avec Rosenborg (1997 et 1998), de Grèce avec l'Olymipacos (2006), et a décroché la Coupe des Pays-Bas avec Heerenveen (2009).