Peter Maes remercié samedi soir, le Sporting Lokeren ne sera pas resté longtemps sans entraîneur. Trond Sollied a été intrônisé ce lundi et il connaitra donc son quatrième club belge après La Gantoise, le Club Bruges et le Lierse.

Le Norvégien a remporté des titres avec les Gazelles, s'est révélé avec Gand mais il est aussi connu pour ses répliques piquantes et ses déclarations tapageuses. En voici un florilège:

- "Le brassard rouge qu'on impose aux entraîneurs me rappelle les pages les plus sombres du communisme."



- "Si tu es très intelligent, tu ne deviens pas footballeur."



- "No balls, no fire. Impossible de bien jouertu n'as pas de balles dans ton pantalon."



- "Les play-offs, c'est juste bien pour un championnat de hockey sur glace."



- "Quand je suis arrivé en Belgique, personne ne jouait en 4-3-3. J'ai fait une révolution."



- "A Bruges, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche."



- "Depuis que je suis dans le foot, je me trouve dans le camp des vainqueurs. Comme joueur, puis comme entraîneur."



- "Mets-moi près de Van Buyten en défense centrale et personne ne passe. Béton ! Je le rendrais excellent."



- "Si tu es fatigué en jouant deux matches par semaine, arrête le foot."



- "J'espère que je ne me retrouverai jamais dans une situation où je déciderai de défendre pour être dangereux."



- "Je suis de près le handball et le hockey sur glace, deux sports où on maîtrise l'art du passing."



- "Pourquoi je serais allé sur le terrain lors de mes premiers jours à Gand alors qu'il drachait tout le temps ?"



- "Je ne dis jamais à des dirigeants combien je veux gagner. Je leur laisse faire une proposition, puis je dis oui ou non."



- "Tous les clubs où je suis passé ont gagné de l'argent : grâce à mon salaire limité et aux trophées que je leur ai permis de remporter."



- "Quand tu as des problèmes avec tout le monde, tu dois pouvoir admettre que le problème, c'est toi."



- "Ma carrière m'intéresse bien moins que mon bonheur. Le foot ne fait pas mon bonheur, ce n'est qu'un hobby."



- "Si tu as peur de perdre, tu ne peux jamais gagner."



- "Sur le terrain et autour, il y aura bientôt plus d'arbitres que de joueurs. Il faut faire gaffe."