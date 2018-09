Le Racing Genk s'est imposé 2-5 face au Cercle de Bruges dimanche soir en clôture de la 8e journée de Pro League.



Un succès marqué par le triplé de Leandro Trossard qui permet aux Limbourgeois de consolider leur deuxième place avec 20 points, à deux longueurs du leader, le Club de Bruges. Le Cercle (9 points) est neuvième.

Les hommes de Philippe Clément ont dominé la rencontre mais se sont procurés quelques frayeurs au stade Jan Breydel. Ils ont pris l'avantage très rapidement dans la rencontre grâce à un but de Joakim Maehle après une vingtaine de secondes. Constamment dans le camp adverse, Genk n'est pas parvenu à concrétiser et s'est fait surprendre en contre suite à une perte de balle peu après la demi-heure. Guévin Tormin a alors défié la défense limbourgeoise avant de placer une frappe croisée du gauche dans le petit filet (32e).

Genk n'a pas tardé à reprendre ses esprits et a regagné les vestiaires avec une avance d'un but grâce à une demi-volée à ras du poteau de Leandro Trossard (43e). Après la pause, Genk a insisté et logiquement trouvé le but du 1-3 via à une frappe de Pozuelo dans le plafond (56e). Une nouvelle perte de balle, cette fois-ci imputable à un Aidoo nonchalant, a cependant relancé Bruges qui a réduit l'écart grâce à Gianni Bruno (58e). Les Limbourgeois se sont montrés plus rigoureux en fin de rencontre et ont logiquement marqué un quatrième puis un cinquième but grâce à deux superbes frappes enroulées en lucarne de Leandro Trossard (79e et 82e).