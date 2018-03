Bart Vertenten aura l'immense privilège de lancer le début des playoffs 1 ce vendredi soir. Comme match d'ouverture, le Standard accueille Charleroi dans une rencontre qui s'annonce tendue à tous les niveaux.

Après la victoire en Coupe de Belgique, les Liégeois sont déjà assurés d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Pourtant, ils ne veulent pas prendre à la légère ces Playoffs 1 qu'ils ont été chercher au forceps à Ostende. Sa Pinto devrait aligner Carcela, Mpoku,Edmilson et Emond en attaque pour tenter de mettre le feu à la défense carolo.

Du côté de Charleroi, les Zèbres restent sur une mauvaise série depuis plusieurs semaines. Ils veulent à tout prix revenir dans le coup le plus vite possible pour entamer les Playoffs 1 de la meilleure des façons.

Charleroi: cinq ans sans marquer à Sclessin !

Se déplacer au Standard n’a plus été une partie de plaisir depuis longtemps pour Charleroi. Les Zèbres n’ont plus marqué à Sclessin depuis cinq ans (2-2, le 20 octobre 2013) et n’ont plus gagné chez leur rival liégeois depuis…. dix ans (1-2, 31 octobre 2008). "Ce n’est pas un match comme un autre", souligne Felice Mazzù. "L’atmosphère est différente. Il y a cette rivalité entre les deux clubs wallons, que je ne comprendrai jamais. Charleroi et le Standard sont deux beaux clubs de Belgique et ce serait bien qu’il y en ait un petit peu moins. Pour mieux gérer ce genre de match, on doit sans doute faire preuve de plus de maturité."

Surtout lorsque l’adversaire respire la confiance. "Le Standard reste sur une victoire en finale de Coupe de Belgique et a un système de jeu qui fonctionne bien. Mais on a prouvé durant la phase classique que nous étions capables de rivaliser avec eux. Cela peut nous aider, mentalement, même le match aller là-bas me laisse quelques regrets car le Standard n’était pas aussi bien que maintenant. Ce sera à nous de passer au-dessus de cet obstacle."

Pour mettre fin à une série qui donne des boutons à n’importe quel supporter zébré.

Les compos:

Standard: Gillet, Laifis, Luyindama, Fai, Pocognoli, Agbo, Cimirot, Carcela, Mpoku, Edmilson, Emond

Charleroi: Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Zajkov, Diandy, Nurio, Hendrickx, Ilaimaharitra, Bedia, Rezaei